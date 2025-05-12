Однією з ключових тем обговорень буде питання підтримки України у війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

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Навіщо організовують зустріч

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі невдовзі прийме своїх колег із Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі у Лондоні, аби обговорити низку питань. Також на зустрічі буде присутній "представник Європейського Союзу".

Вони обговорять підтримку України та ширшу європейську безпекову співпрацю. Зустріч керівників зовнішньодипломатичних відомств передуватиме саміту за участі лідерів ЄС і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера наступного тижня.

Зараз для колективної безпеки на нашому континенті настав момент, що буває раз на покоління… Виклик, що стоїть перед нами сьогодні – це не лише про майбутнє України, він є екзистенційним для усієї Європи,

– заявив Девід Леммі.

Очікується, що Лондон оголосить додатковий пакет санкцій за підтримку агресії Росії проти України.

До слова, нещодавно стало відомо про розмову Девіда Леммі з державним секретарем США Марко Рубіо, зокрема щодо України. Останній наголосив, що головним пріоритетом США є припинення бойових дій та припинення вогню.