Одной из ключевых тем обсуждений будет вопрос поддержки Украины в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Зачем организуют встречу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми вскоре примет своих коллег из Франции, Италии, Германии, Испании и Польши в Лондоне, чтобы обсудить ряд вопросов. Также на встрече будет присутствовать "представитель Европейского Союза".

Они обсудят поддержку Украины и более широкое европейское сотрудничество в сфере безопасности. Встреча руководителей внешнедипломатических ведомств будет предшествовать саммиту с участием лидеров ЕС и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на следующей неделе.

Сейчас для коллективной безопасности на нашем континенте наступил момент, что бывает раз в поколение... Вызов, стоящий перед нами сегодня – это не только о будущем Украины, он является экзистенциальным для всей Европы,

– заявил Дэвид Лемми.

Ожидается, что Лондон объявит дополнительный пакет санкций за поддержку агрессии России против Украины.

К слову, недавно стало известно о разговоре Дэвида Лемми с государственным секретарем США Марко Рубио, в частности по Украине. Последний отметил, что главным приоритетом США является прекращение боевых действий и прекращение огня.