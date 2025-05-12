Про це пише 24 Канал з посиланням на Державний департамент США. Там повідомили відповідну інформацію.

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Про що вони говорили

Марко Рубіо поспілкувався з Фрідріхом Мерцом та привітав його з нещодавнім призначенням на посаду канцлера. Вони обговорили двосторонні відносини між США та Німеччиною та важливість співпраці для просування численних спільних інтересів країн.

Щодо України, вони обговорили зустріч між канцлером, президентом Макроном, прем'єр-міністром Стармером, прем'єр-міністром Туском та президентом Зеленським у Києві, а також нашу спільну мету – припинити війну в Україні,

– ідеться у повідомленні.

За словами речниці відомства Теммі Брюс, також він поговорив з міністром закордонних справ Британії Девідом Леммі. Марко Рубіо наголосив у розмові, що головним пріоритетом США є припинення бойових дій та негайне припинення вогню у питанні України.

До слова, за даними Reuters, Марко Рубіо невдовзі візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка згідно з анонсом, відбудеться в Туреччині. В межах цієї зустрічі він планує обговорити закінчення війни між Україною та Росією.