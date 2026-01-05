"Я все еще президент Венесуэлы": в Нью-Йорке начался суд над Мадуро

В Соединенных Штатах 5 января проходит суд над Николасом Мадуро. Венесуэльский политик заявляет о своей невиновности и говорит, что он порядочный человек.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как происходит суд над Мадуро?

В своих первых публичных словах после прибытия в США Мадуро заявляет суду, что он является президентом Венесуэлы и что его задержали в его доме в Каракасе.

Я не виноват, я порядочный человек, я все еще президент своей страны,

– говорит он.