Партию Ле Пен обязали уплатить штраф в размере 2 миллионов евро
- Французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 миллиона евро за фиктивный наем помощников евродепутатами.
- Из этой суммы 1 миллион евро взыщут в качестве наказания, а другой миллион изымут в рамках расследования.
Французскую ультраправую партию "Национальное объединение", председателем которой долгое время была Марин Ле Пен, обязали уплатить штраф. Эта сумма составляет 2 миллиона евро.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.
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Что известно о штрафе для партии "Национальное объединение"
Штраф присудили в рамках приговора по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников, что на самом деле выполняли партийную работу.
Из этой суммы 1 миллион евро взыщут непосредственно в качестве наказания. В рамках другой половины этого штрафа конфискуют 1 миллион евро, который изъяли во время расследования.
К слову, французскую ультраправую политику Марин Ле Пен суд приговорил к 4 годам заключения по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Из них 2 года – условно, еще 2 она проведет с электронным браслетом.
До этого Ле Пен также потеряла право баллотироваться в органы власти на 5 лет. Это означает, что она не сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году.
Сама политик отрицает обвинения, утверждая, что дело "связано с бюрократией и административной путаницей". Она покинула зал суда, не дождавшись оглашения приговора.