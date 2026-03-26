Самолеты правительства Орбана могли тайно вывозить деньги и драгоценности из России, – журналист
- Журналист Саболч Паньи заявил, что самолеты, связанные с правительством Орбана, могли тайно перевозить средства и ценности из России.
- Информация о возможных нелегальных перевозках появилась в службах безопасности ЕС и НАТО еще с 2016 –2017 годов, и была получена через перехват разговоров российских чиновников.
Самолеты, связанные с правительством Виктора Орбана, могли использоваться для перевозки ценностей из России. Это происходило тайно еще 10 лет назад.
Об этом на своей фейсбук-странице написал венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи.
Что известно о перевозке самолетами Орбана средств из России?
По словам журналиста, в службах национальной безопасности ЕС и НАТО еще с 2016 – 2017 годов циркулирует информация о возможных нелегальных перевозках самолетами правительства Орбана средств и ценностей из России.
Насколько мне известно, в службах национальной безопасности ЕС и НАТО минимум с 2016–2017 годов появилась информация о том, что на венгерских правительственных самолетах и частных самолетах, которыми пользуются венгерские чиновники, из России могут поступать крупные суммы наличности и драгоценные камни,
– отметил Паньи.
Журналист подчеркивает, что такие данные поступали от представителей не менее 6 стран. В то же время эти сведения были получены не из-за слежки за венгерской стороной, а благодаря перехвату разговоров российских чиновников.
"Было прослушано двух российских чиновников, которые об этом болтали или которым поручили подготовку такого груза", – написал расследователь.
В рамках расследования Паньи пытался выяснить, как именно происходит проверка багажа и могут ли использоваться схемы для скрытой транспортировки. Особое внимание он уделяет возможным аномалиям во время рейсов.
Возвращаются ли они (самолеты Орбана – 24 Канал) из Москвы, возможно, с большим количеством багажа, чем выезжали, и как обычно здесь можно решить, чтобы подобные грузы... были как можно менее заметными,
– отметил Паньи.
Журналист также проверяет информацию о подозрительных рейсах с минимальным количеством пассажиров, но с большим количеством больших чемоданов.
Саболч Паньи утверждает, что в течение более 10 лет документирует, как российские спецслужбы и интересы проникают в венгерскую политику. В то же время Паньи отметил, что никогда не занимался шпионажем, зато его работа – это расследование возможных противоправных действий и политического влияния со стороны России.
В то же время он отмечает, что речь идет о серьезных, но пока не доказанных подозрениях. Паньи подчеркивает, что продолжает собирать доказательства и ищет дополнительные источники информации о возможных перевозках.
Обратите внимание! До этого Минюст Венгрии инициировал дело против журналиста-расследователя Саболча Паньи за "шпионаж". Сам журналист предполагает, что произойти это могло как раз-таки из-за расследования о правительственных самолетах.
Паньи предположил, что венгерское правительство может пойти дальше и выдвинуть новые надуманные обвинения, например за подготовку к террористическому акту.
Как в ЕС относятся к связям правительства Орбана с Россией?
Журналисты Politico отметили, что Европейский Союз ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии, а встречи лидеров все чаще проходят в узком формате. Это происходит из-за опасений, что Будапешт может "сливать" информацию Кремлю.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто признался, что поддерживает регулярный контакт с Сергеем Лавровым во время закрытых заседаний ЕС, объясняя это практической необходимостью. В то же время Сийярто отверг упреки в нарушении протоколов безопасности
Интересно, что оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра планирует расследовать Виктора Орбана по подозрению в госизмене. Это произойдет в случае победы "Тисы" на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся в апреле 2026 года.