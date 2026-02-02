На фоне скандала с Эпштейном: сына кронпринцессы Норвегии задержали по новым обвинениям
- Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хойби арестовали по новым обвинениям, включая нападение и угрозы с ножом.
- Процесс по обвинению в изнасиловании и других правонарушениях против Хойби начнется 3 февраля и продлится семь недель.
Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хойби арестовали по новым обвинениям. Это произошло всего за несколько дней до начала судебного рассмотрения ранее возбужденного против него дела об изнасиловании.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Что происходит в королевской семье?
Полиция Осло сообщила, что Хойби задержали вечером в воскресенье, 1 февраля, по подозрению в нападении, угрозах с ножом и нарушении запретительного предписания.
Задержание произошло незадолго до того, как 29-летний Хойби должен предстать перед судом по обвинению в 38 правонарушениях, среди которых четыре обвинения в изнасиловании, домашнее насилие и незаконная съемка нескольких женщин без их ведома или согласия.
Ожидается, что процесс начнется во вторник, 3 февраля, и продлится семь недель. Между тем сам Хойби отрицает серьезные обвинения, в частности в сексуальном насилии.
Полицейский округ Осло может подтвердить, что Мариус Борга Хойби был арестован полицией в воскресенье вечером по обвинению в нападении, угрозах ножом и нарушении запретительного судебного приказа,
– сказал полицейский прокурор округа Осло Андреас Крушевский.
Стоит отметить, что задержание Хойби произошло в период серьезного напряжения вокруг норвежской королевской семьи.
В эти выходные кронпринцесса Метте-Марит была вынуждена отреагировать на обнародованные данные о ее связи с Джеффри Эпштейном – ее имя почти тысячу раз упоминалось в недавно опубликованных файлах.
В заявлении Метте-Марит сказала, что эти материалы "свидетельствуют о плохой оценке", и добавила: "Я глубоко сожалею о любых контактах с Эпштейном. Это просто стыдно".
Важно! Упоминание в документах само по себе не означает совершение правонарушений.
О каких файлах Эпштейна идет речь?
30 января 2026 года в открытый доступ попали более 3 миллионов страниц материалов, включая тысячи видео и сотни тысяч изображений, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в сексуальной эксплуатации и торговле людьми.
В документах упоминается и Дональд Трамп. Так один из материалов свидетельствует, что девушек привозили в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где происходили так называемые "вечеринки календарных девушек". У них забирали вещи, которые потом продавались на аукционе.
В новых файлах дела Джеффри Эпштейна появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины.