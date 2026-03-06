"Недостаточно умный": Трамп выгнал Такера Карлсона из MAGA за критику операции в Иране

Дональд Трамп исключил Такера Карлсона из своего движения MAGA. Причиной стало то, что журналист раскритиковал американо-израильскую операцию против Ирана.

Об этом пишет The New York Post.

Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходило на Ближнем Востоке в первые дни атак

Почему Карлсона исключили из MAGA?

Операцию против Ирана Такер Карлсон ранее назвал "абсолютно отвратительной и плохой". Он отметил, что эти действия будут иметь негативное влияние на политическое движение Трампа.

Взамен американский президент заявил, что Такер сбился с пути.

Я давно это понял, он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA – это Америка прежде всего, а Такер – ничто из этого. И на самом деле Такер недостаточно умный, чтобы это понять,

– сказал Трамп.

Справочно. Движение MAGA создано Трампом. Расшифровывается как "Make America Great Again" – "Сделаем Америку снова великой". Этот лозунг американский президент использовал во время своих предвыборных кампаний.

Такер Карлсон – один из немногих сторонников Трампа, который не поддерживает нападение на Иран. NYT пишет, что в течение последнего месяца журналист трижды встречался с американским президентом, пытаясь отговорить его.

Он рассказывал о рисках для армии, цен на энергоносители и партнеров на Ближнем Востоке. Зато Трамп отмечал, что все понимает, но другого выхода нет.

Кто такой Такер Карлсон?

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Его часто критикуют за продвижение теорий заговора и антивакцинаторских нарративов, а еще за выступления против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов.

В мае 2023 года с ним без объяснений причины прекратили сотрудничество на телеканале.

А уже в следующем месяце журналист начал вести шоу в соцсети X. Там он продолжал отстаивать российскую дезинформацию.

Брал он и интервью у Трампа, который как-то даже заявлял о готовности рассмотреть кандидатуру Карлсона на должность вице-президента. Впрочем, на этом и все закончилось.

В декабре того же года Карлсон запустил собственную стриминговую платформу Tucker Carlson Network.

Особенно оскандалился журналист в 2024, когда взял интервью у диктатора Путина, идеолога "русского мира" Дугина и министра иностранных дел России Лаврова.

После этого президент Украины Зеленский обвинил Карлсона в распространении российской пропаганды и умышленном дезинформировании людей.

Сам журналист называл украинского президента диктатором из-за "запрета веры и русского языка". Он также жаловался, что его попытки взять интервью у Зеленского сорвало правительство США и посольство в Киеве.

Мнение Карлсона относительно Украины не изменилось и в 2025. Так, тогда он дал интервью Пирсу Моргану, во время которого поддержал Путина и заявил, что Украина – источник зла и безумия.

Последние инциденты с участием Карлсона