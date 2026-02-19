Об этом эксклюзивно изданию Daily Mail сообщил сам журналист.
Почему задержали журналиста?
В среду, 18 февраля, американский подкастер консервативных взглядов Такер Карлсон заявил, что его и съемочную группу задержали в аэропорту в Израиле.
Издание пишет, что после публичного спора в сети об отношении Израиля к христианам посол США Майк Хакаби предложил журналисту обсудить этот вопрос лично. Тот в свою очередь принял приглашение дипломата и прибыл в Тель-Авив для встречи.
Впрочем критики и произраильские активисты заявили, что Карлсон якобы даже не покидал территории аэропорта во время своего визита, на что журналист сообщил о враждебном отношении к нему и задержании в аэропорту.
В комментарии для Daily Mail он заявил, что вскоре после разговора с послом США Майком Хакаби израильские служащие изъяли его паспорт, а исполнительного продюсера отвели на допрос.
Мужчины, которые назвались охранниками аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а потом требовали сообщить, о чем мы разговаривали с послом Хакаби. Это было странно,
– рассказал Карлсон.
Сейчас, говорит подкастер, они с командой за пределами Израиля.
Перед интервью с послом США Карлсон опубликовал в соцсети X фотографию со своим деловым партнером Нилом Пателем перед аэропортом Бен-Гурион с подписью: "Привет из Израиля".
Два источника, знакомые с инцидентом сообщили Daily Mail, что израильское правительство сначала не хотело пускать Карлсона в страну – это привело к деликатным переговорам с участием Госдепартамента США.
В итоге израильское правительство решило не запрещать Карлсону въезд, во избежание "дипломатического инцидента".
Что известно о журналисте Такера Карлсона?
Карлсон известен как многолетний соратник Дональда Трампа и союзник вице-президента США Джей Ди Вэнса. Только в прошлом месяце подкастер дважды посетил Белый дом и по меньшей мере один раз встретился с Трампом в Овальном кабинете.
Бывшая ведущая Fox News Мелисса Фрэнсис говорит, что Трамп просил Карлсона и других членов Республиканской партии прекратить внутренние распри по поводу Израиля и "уменьшить уровень напряжения".
В то же время журналист продолжает критиковать Трампа за поддержку Израиля. Он считает, что это втянет США в войну. Зато Трамп ответил на заявления Карлсона и назвал его "сумасшедшим", ведь, по его словам, Иран не может иметь ядерного оружия.
Ранее Карлсон, который брал интервью у Путина заявил, что президент Зеленский является врагом США.