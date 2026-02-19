Про це ексклюзивно виданню Daily Mail повідомив сам журналіст.

Чому затримали журналіста?

У середу, 18 лютого, американський подкастер консервативних поглядів Такер Карлсон заявив, що його та знімальну групу затримали в аеропорту в Ізраїлі.

Видання пише, що після публічної суперечки в мережі щодо ставлення Ізраїлю до християн посол США Майк Хакабі запропонував журналісту обговорити це питання особисто. Той своєю чергою прийняв запрошення дипломата та прибув до Тель-Авіва для зустрічі.

Втім критики та проізраїльські активісти заявили, що Карлсон нібито навіть не залишав території аеропорту під час свого візиту, на що журналіст повідомив про вороже ставлення до нього та затримання в аеропорту.

В коментарі для Daily Mail він заявив, що невдовзі після розмови із послом США Майком Хакабі ізраїльські службовці вилучили його паспорт, а виконавчого продюсера відвели на допит.

Чоловіки, які назвалися охоронцями аеропорту, забрали наші паспорти, відвели нашого виконавчого продюсера в окрему кімнату, а потім вимагали повідомити, про що ми розмовляли з послом Хакабі. Це було дивно,

– розповів Карлсон.

Наразі, каже подкастер, вони із командою за межами Ізраїлю.

Перед інтерв'ю із послом США Карлсон опублікував у соцмережі X фотографію зі своїм діловим партнером Нілом Пателем перед аеропортом Бен-Гуріон з підписом: "Вітання з Ізраїлю".

Два джерела, обізнані із інцидентом повідомили Daily Mail, що ізраїльський уряд спочатку не хотів пускати Карлсона в країну – це призвело до делікатних переговорів за участю Держдепартаменту США.

У підсумку ізраїльський уряд вирішив не забороняти Карлсону в'їзд, щоб уникнути "дипломатичного інциденту".

