24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

У США придумали хитру стратегію, як позбавити журналістів впливу

Демократія в Америці вмирає, тому що ті, хто при владі – починаючи з президента Дональда Трампа та власників ЗМІ, таких як Ларрі Еллісон з Oracle, який робить з CBS News те саме, що Безос робить з Post, – навчилися робити факти нешкідливими. Те, що починалося як дезінформаційна кампанія, переросло в систематичний проєкт, спрямований не на контроль над тим, що думають люди, а на руйнування структур, які перетворюють факти на наслідки.

Цікаво Щоб не обговорювали вік: Трамп доручив посилити свій публічний графік, щоб виглядати витривалим

Роками кризу в журналістиці описували здебільшого з погляду упередженості, поляризації та зниження довіри. Ці проблеми реальні, і вони слугували прикриттям для трактування нібито "ліберальної упередженості" основних ЗМІ як виправдання для послаблення професійних стандартів.

Але зараз криза глибша: тим, хто раніше прагнув цього інституційного послаблення, більше не потрібно турбуватися про перемогу в суперечці з пресою. Натомість вони взагалі зменшили здатність преси нав'язувати відповідальність.

Після першого обрання Трампа у 2016 році багато коментаторів стверджували, що університети, редакції та культурні установи втратили зв'язок з громадськістю, і що це має політичне значення. Але створення надійних альтернатив таким установам займає роки та вимагає грошей, талантів, каналів розповсюдження та довіри.

Тож, замість того, щоб намагатися обійти усталених гравців на ринку ідей, чому б не зменшити їхню здатність встановлювати порядок денний, перевіряти факти та вживати заходів? Чому б не зменшити здатність журналістів проводити глибокі розслідування та дискредитувати їхній авторитет, коли вони це роблять? Оригінальні репортажі все ще можуть поширюватися, але вони просто не матимуть значення.

Ця стратегія не вимагає заборони чи цензури, оскільки мовчання не є метою. Мета полягає не в монополізації ЗМІ на папері, а в монополізації їхнього впливу. Хоч Йозефу Геббельсу потрібна була цензура та терор, щоб нав'язати єдину офіційну реальність нацистів, та це не класичний фашизм.

Стратегія, що розгортається в США, опирається на інші засоби: позбавлення неугодних історій охоплення, правдивості та значення, доки не домінуватиме лише один наратив, без необхідності держави оголошувати решту поза законом. Механізм тут – це не контроль над словом, а імунітет до фактів.

Розслідувальна журналістика – це дорого. Вона вимагає часу, юридичної підтримки, глибини редакційної роботи та репортерів, які можуть витрачати місяці на одну статтю. Коли великі редакції виснажуються через звільнення і скорочення витрат, як показує скорочення штату на 30% у Washington Post, вони втрачають здатність бути важливими.

Окремі новини легко ігноруються або залишаються в очікуванні. Повторювані, ретельно задокументовані репортажі з часом важче ігнорувати. Скорочення штату редакції знижує тиск, який може створювати серйозна журналістика.

Інша частина стратегії стосується суспільних медіа, де метою є не лише розслідувальні можливості, а й послуги, що виходять за межі державних кордонів, демографічних показників та ідеології. Позбавлення фінансування Національного громадського радіо (NPR) та Системи суспільного мовлення (PBS), як це зробив Трамп, пов'язане не лише з культурним невдоволенням. Суть полягає в тому, щоб застосувати структурний тиск, підриваючи спільні факти, від яких залежить демократична аргументація.

Як Трамп змінив соцмережі на свою користь

Поширення інформації, мабуть, є найбільш недооціненим фронтом. Понад десятиліття Twitter функціонував як центральна система кровообігу американського публічного дискурсу. Журналісти, науковці, державні службовці, бізнес-лідери та активні громадяни – всі вони висловлювали думки в одну й тому ж місці. Репортажі та дослідження швидко поширювалися і могли зіштовхуватися з критикою та виправленнями, а також впливати на формування порядку денного.

Потім Ілон Маск купив платформу, скоротив персонал і перейменував її на X. Досить швидко вона перестала функціонувати як спільна громадянська система розповсюдження перевіреної інформації. Тепер вона надає пріоритет взаємодії над перевіркою, послаблює сигнали довіри та робить охоплення менш передбачуваним.

Сьогодні менше журналістів та науковців публікують дописи в X, і навіть коли вони це роблять, то перевірена інформація більше не може впливати на порядок денний або взагалі мати будь-які наслідки. Результати є далекосяжними, тому що коли інфраструктура для обміну інформацією між елітами більше не винагороджує надійну точність або послідовне пояснення, вся система підзвітності починає руйнуватися.

Редактори ЗМІ опинилися у пастці

Ця ж динаміка поширюється не лише на платформи, а й на володіння контентом. Коли велика редакція перебуває всередині конгломерату, який займається злиттями, регуляторним контролем та політичним впливом, незалежність може звужуватися без необхідності чітких вказівок зверху.

Ось чому важливо, що Skydance, яку очолює Девід Еллісон, син Ларрі Еллісона, взяла під контроль Paramount, яка контролює CBS. Пряма цензура не потрібна, якщо кожен бачить, які історії коштуватимуть материнській компанії грошей або ставлять під загрозу її угоди.

За таких умов самоцензура стає раціональною. Вона неявно присутня в історіях, які ніколи не публікуються, розслідуваннях, які зупиняють, оскільки вони можуть призвести до судових позовів або репресій з боку регуляторів, та в легковажному висвітленні політиків чи корпоративних діячів, які можуть ускладнити життя материнської компанії.

Читайте також Політики використовують SLAPP-атаки проти журналістів: Україна має рік, щоб з цим розібратися

Щойно редактори розуміють, що певні суперечки стали корпоративною проблемою, уникнення ризиків стає новою нормою.

Разом ці кроки утворюють систему. Журналістика та факти все ще існують, але ланцюг, який колись пролягав від репортажів до спільної реальності та інституційної реакції, починає руйнуватися. Точні репортажі більше не змушують до дій, оскільки факти можуть бути опубліковані, перевірені та все одно не викликати реакції. Коли інформація втрачає свою силу, настає безкарність.

Колись дезінформація мала на меті змусити людей повірити у неправду. Нова мета – зробити можновладців невразливими до істин, які раніше могли б зашкодити їхнім інтересам або змусити їх змінити свою поведінку. Ми спостерігаємо системний напад на американські інституції та здатність американської громадськості притягувати владу до відповідальності. Демократія вмирає не лише тоді, коли забороняється слово. Вона також вмирає, коли правдиве слово перестає мати значення.