"Недостатньо розумний": Трамп вигнав Такера Карлсона з MAGA за критику операції в Ірані

Дональд Трамп виключив Такера Карлсона зі свого руху MAGA. Причиною стало те, що журналіст розкритикував американсько-ізраїльську операцію проти Ірану.

Про це пише The New York Post.

Чому Карлсона виключили з MAGA?

Операцію проти Ірану Такер Карлсон раніше назвав "абсолютно огидною і лихою". Він зазначив, що ці дії матимуть негативний вплив на політичний рух Трампа.

Натомість американський президент заявив, що Такер збився зі шляху.

Я давно це зрозумів, він не прихильник MAGA. MAGA рятує нашу країну. MAGA робить нашу країну знову великою. MAGA – це Америка передусім, а Такер – ніщо із цього. І насправді Такер недостатньо розумний, щоб це зрозуміти,

– сказав Трамп.

Довідково. Рух MAGA створений Трампом. Розшифровується як "Make America Great Again" – "Зробимо Америку знову великою". Це гасло американський президент використовував під час своїх передвиборчих кампаній.

Такер Карлсон – один із небагатьох прихильників Трампа, який не підтримує напад на Іран. NYT пише, що протягом останнього місяця журналіст тричі зустрічався з американським президентом, намагаючись відмовити його.

Він розповідав про ризики для армії, цін на енергоносії та партнерів на Близькому Сході. Натомість Трамп зазначав, що усе розуміє, але іншого виходу нема.

Хто такий Такер Карлсон?

Такер Карлсон – колишній ведучий телеканалу Fox News. Його часто критикують за просування теорій змови та антивакцинаторських наративів, а ще за виступи проти абортів, фемінізму, ЛГБТ та мігрантів.

У травні 2023 року із ним без пояснень причини припинили співпрацю на телеканалі.

А уже наступного місяця журналіст почав вести шоу у соцмережі X. Там він продовжував відстоювати російську дезінформацію.

Брав він й інтерв'ю у Трампа, який якось навіть заявляв про готовність розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента. Втім, на цьому й все закінчилося.

У грудні того ж року Карлсон запустив власну стримінгову платформу Tucker Carlson Network.

Особливо оскандалився журналіст у 2024, коли взяв інтерв'ю в диктатора Путіна, ідеолога "русского міра" Дугіна та міністра закордонних справ Росії Лаврова.

Після цього президент України Зеленський звинуватив Карлсона у поширенні російської пропаганди та навмисному дезінформуванні людей.

Сам журналіст називав українського президента диктатором через "заборону віри та російської мови". Він також скаржився, що його спроби взяти інтерв'ю у Зеленського зірвав уряд США та посольство у Києві.

Думка Карлсона щодо України не змінилася й у 2025. Так, тоді він дав інтерв'ю Пірсу Моргану, під час якого підтримав Путіна і заявив, що Україна – джерело зла та божевілля.

Останні інциденти за участі Карлсона