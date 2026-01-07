Укр Рус
Геополитика Америка США захватили российский танкер "Маринера", – Reuters
7 января, 15:12
Российскому танкеру не удалось сбежать от США: начата операция по захвату

Диана Подзигун
Основні тези
  • 7 января США захватили нефтяной танкер "Маринера", связанный с Венесуэлой, после двухнедельного преследования в Атлантическом океане.
  • Танкер принадлежит турецкой компании и является частью "теневого флота", перевозящего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

В среду, 7 января, американский десант все же захватил нефтяной танкер связанный с Венесуэлой. Его более двух недель преследовали в Атлантическом океане.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о захвате нефтяного танкера?

Днем 7 января стало известно, что американский десант пытается захватить нефтяной танкер, который, вероятно, связан с Венесуэлой. Более двух недель береговая охрана США преследовала судно в Атлантическом океане.

Американские чиновники предполагают, что шаги могут усилить напряженность в отношениях между США и Россией.

 