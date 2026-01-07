Российскому танкеру не удалось сбежать от США: начата операция по захвату

В среду, 7 января, американский десант все же захватил нефтяной танкер связанный с Венесуэлой. Его более двух недель преследовали в Атлантическом океане.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о захвате нефтяного танкера?

Днем 7 января стало известно, что американский десант пытается захватить нефтяной танкер, который, вероятно, связан с Венесуэлой. Более двух недель береговая охрана США преследовала судно в Атлантическом океане.

Американские чиновники предполагают, что шаги могут усилить напряженность в отношениях между США и Россией.