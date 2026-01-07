7 января, 15:12
Российскому танкеру не удалось сбежать от США: начата операция по захвату
Основні тези
- 7 января США захватили нефтяной танкер "Маринера", связанный с Венесуэлой, после двухнедельного преследования в Атлантическом океане.
- Танкер принадлежит турецкой компании и является частью "теневого флота", перевозящего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.
В среду, 7 января, американский десант все же захватил нефтяной танкер связанный с Венесуэлой. Его более двух недель преследовали в Атлантическом океане.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Россия вступилась за беглый танкер и официально попросила США оставить его в покое, – NYT
Что известно о захвате нефтяного танкера?
Днем 7 января стало известно, что американский десант пытается захватить нефтяной танкер, который, вероятно, связан с Венесуэлой. Более двух недель береговая охрана США преследовала судно в Атлантическом океане.
Американские чиновники предполагают, что шаги могут усилить напряженность в отношениях между США и Россией.