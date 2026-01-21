США задержали танкер Sagitta теневого флота России в Карибском море

Соединенные Штаты задержали нефтяной танкер Sagitta, который принадлежит к "теневому флоту" России. По данным военного командования США, очередной перехват произошел в Карибском море.

Об этом сообщают Южное командование США и портал War&Sanctions.

Что известно о задержании Sagitta?

США перехватили судно Sagitta, которое активно использовали для вывоза российской нефти и нефтепродуктов из портов Балтийского моря и Тихоокеанского региона. Известно, что этот танкер шел под флагом Гайаны.

Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без происшествий задержали танкер Sagitta,

– говорится в сообщении.

Танкер нарушил введенный Дональдом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, что "демонстрирует решимость" обеспечить законную транспортировку нефти из Венесуэлы.

War&Sanctions отмечает, что танкер транспортировал российскую нефть в обход санкций, которые ввели ряд стран, среди них – Украина, Великобритания, США, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

США перехватили танкер российского теневого флота: смотрите видео

Как продолжается борьба против судов, связанных с Россией?