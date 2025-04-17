Точно не для США: кому тарифная война Трампа неожиданно открыла новые возможности

Тарифная война, которую развязал президент США Дональд Трамп, вряд ли сыграет ему на пользу. Зато настоящим выгодополучателем может стать китайский лидер Си Цзиньпин.

Китай уже начинает открывать для себя новые возможности за рубежом – и это не только об экономике. Больше об этом 24 Каналу рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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Как тарифная война может сыграть против самого Трампа

По словам политолога, искать логику в действиях Дональда Трампа, особенно в экономической политике, – дело довольно бесполезное. Многие считают, что за его решениями стоят долгосрочные планы, просчитанные на месяцы или даже годы вперед. Но на самом деле мировая политика, а тем более политика Трампа, является достаточно приземленной. Она часто не имеет ни политического, ни бизнес обоснования. Это, скорее, отражение личных настроений и душевного состояния президента США.

Его попытки убедить мир не сотрудничать с Китаем, вводить санкции и больше "любить Америку" часто имеют обратный эффект. В результате таких шагов закрываются многочисленные программы международной технической помощи, сокращаются медиапроекты, разрушаются логистические цепи поставок.

Победитель сидит точно не в Вашингтоне,

– подчеркнул Максим Джигун.

Реальным победителем в этой тарифной войне может стать Си Цзиньпин. Китай получает новые возможности, в частности для укрепления своего присутствия в тех странах, где раньше он мог только мечтать о влиянии – через системное присутствие США. И речь идет не только об экономике, но и о "мягкой" силе: инфраструктурные связи, снижение американского военного влияния в Индокитайском регионе – все это возможные последствия этой конфронтации.

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С одной стороны мы имеем демократическую страну – Соединенные Штаты Америки, с системой сдержек и противовесов, с открытой конкурентной экономикой и влиятельным гражданским обществом. С другой – авторитарное государство с централизованной плановой экономикой, которое может игнорировать общественные настроения и напрямую поддерживать бизнес из госбюджета для достижения политических целей.

В перспективе Америке придется идти на уступки Китаю. Уже видны первые сигналы – временное приостановление пошлин на 90 дней. Политолог уверен, что это решение будет продолжено. Кроме этого, уже начинаются исключения по торговле с Китаем, особенно в сфере высоких технологий. Со временем это охватит другие отрасли.

Соединенные Штаты – хоть и является сильнейшей экономикой мира – все же существуют в открытом глобальном пространстве и зависимы от внешних игроков так же как и другие.

Заметим, Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения пошлин на импорт товаров из Китая со 145% до 245%.