Глобальная система трещит по швам, – Эрдоган предвидит "сильную бурю", что затронет все страны

Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о приближении "глобальной экономической бури", которая затронет все страны. Причиной этого, по словам президента Турции, являются тарифные решения США, а также растущая нестабильность на международных рынках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Türkiye Today.

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О чем предупредил Эрдоган на фоне новых тарифов США

Выступая на заседании парламентской группы своей партии в Анкаре, Эрдоган сказал, что становится очевидным, что торговая война, вызвана таможенными тарифами, будет иметь глобальные последствия.

Сказать, что надвигается шторм, который коснется всех, не является преувеличением,

– заявил турецкий лидер.

Он сказал, что события с тарифами и торговыми спорами свидетельствуют о более глубоких структурных изменениях в глобальном порядке.

Эрдоган отметил, что мир "на пороге очень значительных изменений", и утверждает, что глобальная система, создана после Второй мировой войны и укреплена после холодной войны, сейчас "фундаментально трескается по швам".

"Мы являемся свидетелями роста более протекционистской структуры, которая заменяет неолиберальный экономический и политический порядок. Не только в Азии, Европе или Америке – почти везде государства разрабатывают политику, направленную на укрепление своих обществ и экономик", – отметил президент Турции.

Реджеп Эрдоган также подчеркнул, что мир, особенно с точки зрения экономики и военного потенциала, быстро переходит от "однополярной структуры к многополярной архитектуре". По словам политика, страны готовятся к новой эре борьбы, "от торговли до безопасности, от обороны до демографии".

Президент Турции назвал нынешнее положение "суровым испытанием" для мировой экономики. Он предупредил о серьезных последствиях этой ситуации.

В течение последней недели международные торговые войны вошли в новую фазу. Тарифные споры еще больше обострились со все более горячей риторикой. Толчки после землетрясения на рынках капитала еще не утихли,

– сказал Эрдоган.

В конце концов турецкий глава сделал вывод, что все экономические тенденции делают "очень вероятным то, что глобальные темпы роста замедлятся, и что некоторые крупные экономики могут даже войти в рецессию".