Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Türkiye Today.

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Про що попередив Ердоган на тлі нових тарифів США

Виступаючи на засіданні парламентської групи своєї партії в Анкарі, Ердоган сказав, що стає очевидним, що торгова війна, викликана митними тарифами, матиме глобальні наслідки.

Сказати, що насувається шторм, який торкнеться всіх, не є перебільшенням,

– заявив турецький лідер.

Він сказав, що події із тарифами та торгівельними суперечками свідчать про глибші структурні зміни в глобальному порядку.

Ердоган зауважив, що світ "на порозі дуже значних змін", і стверджує, що глобальна система, створена після Другої світової війни та зміцнена після холодної війни, зараз "фундаментально тріскається по швах".

"Ми є свідками зростання більш протекціоністської структури, яка замінює неоліберальний економічний і політичний порядок. Не лише в Азії, Європі чи Америці – майже всюди держави розробляють політику, спрямовану на зміцнення своїх суспільств та економік", – зазначив президент Туреччини.

Реджеп Ердоган також підкреслив, що світ, особливо з погляду економіки та військового потенціалу, швидко переходить від "однополярної структури до багатополярної архітектури". За словами політика, країни готуються до нової ери боротьби, "від торгівлі до безпеки, від оборони до демографії".

Президент Туреччини назвав нинішнє становище "суворим випробуванням" для світової економіки. Він попередив про серйозні наслідки цієї ситуації.

Протягом останнього тижня міжнародні торгові війни увійшли в нову фазу. Тарифні суперечки ще більше загострилися з дедалі гарячішою риторикою. Поштовхи після землетрусу на ринках капіталу ще не вщухли,

– сказав Ердоган.

Зрештою турецький очільник зробив висновок, що всі економічні тенденції роблять "дуже вірогідним те, що глобальні темпи зростання сповільняться, і що деякі великі економіки можуть навіть увійти в рецесію".