Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Türkiye Today.
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О чем предупредил Эрдоган на фоне новых тарифов США
Выступая на заседании парламентской группы своей партии в Анкаре, Эрдоган сказал, что становится очевидным, что торговая война, вызвана таможенными тарифами, будет иметь глобальные последствия.
Сказать, что надвигается шторм, который коснется всех, не является преувеличением,
– заявил турецкий лидер.
Он сказал, что события с тарифами и торговыми спорами свидетельствуют о более глубоких структурных изменениях в глобальном порядке.
Эрдоган отметил, что мир "на пороге очень значительных изменений", и утверждает, что глобальная система, создана после Второй мировой войны и укреплена после холодной войны, сейчас "фундаментально трескается по швам".
"Мы являемся свидетелями роста более протекционистской структуры, которая заменяет неолиберальный экономический и политический порядок. Не только в Азии, Европе или Америке – почти везде государства разрабатывают политику, направленную на укрепление своих обществ и экономик", – отметил президент Турции.
Реджеп Эрдоган также подчеркнул, что мир, особенно с точки зрения экономики и военного потенциала, быстро переходит от "однополярной структуры к многополярной архитектуре". По словам политика, страны готовятся к новой эре борьбы, "от торговли до безопасности, от обороны до демографии".
Президент Турции назвал нынешнее положение "суровым испытанием" для мировой экономики. Он предупредил о серьезных последствиях этой ситуации.
В течение последней недели международные торговые войны вошли в новую фазу. Тарифные споры еще больше обострились со все более горячей риторикой. Толчки после землетрясения на рынках капитала еще не утихли,
– сказал Эрдоган.
В конце концов турецкий глава сделал вывод, что все экономические тенденции делают "очень вероятным то, что глобальные темпы роста замедлятся, и что некоторые крупные экономики могут даже войти в рецессию".