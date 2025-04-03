"Пациент выжил": Трамп сделал заявление о новой таможенной политике
- Трамп ввел базовую пошлину в 10% и индивидуальные требования для около 60 стран.
- Трамп считает, что новая таможенная политика сделает США сильнее, и сравнивает себя с врачом, который лечит страну.
Трамп ввел базовую пошлину в 10% и индивидуальные требования для около 60 стран мира. В соцсетях он идентифицирует себя с врачом, который помогает пациенту – США.
Трамп считает, что при новой политике США станут даже сильнее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в сети Truth Social.
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Трамп считает себя врачом, что "лечит" США
Трамп сделал заявление о своей новой тарифной политике в собственной соцсети Truth Social.
Операция закончена! Пациент выжил, выздоравливает и будет сильнее, чем когда-либо,
– заявил Трамп.
Под пациентом он, очевидно, имеет в виду Соединенные Штаты, а себя, похоже, считает врачом.
Заявление Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала
Напомним, Трамп ввел 10-процентную пошлину на импорт из всех стран мира, дополнительно предусмотрев индивидуальные пошлины для около 60 стран. Для Украины установлена базовая пошлина в 10%. Трамп заявлял, что 2 апреля в США станет "днем освобождения" или днем экономической независимости. По его словам, иностранные страны "наконец должны будут заплатить за привилегию доступа к нашему рынку – крупнейшего рынка в мире".