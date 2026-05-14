Москалькова, которая в России занималась обменами пленных, уходит с должности: кто ее заменит

Татьяна Москалькова, которая занималась списками и обменами военнопленных, покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Уже известно имя ее преемницы.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС и Русская служба BBC.News.

Что известно об уходе Москальковой с должности омбудсмена России?

Татьяна Москалькова покинула пост уполномоченного по правам человека в России. Как пишут российские СМИ, депутаты госдумы России проводили чиновницу аплодисментами, а спикер Вячеслав Володин поблагодарил ее за "работу".

Москалькова занимала должность омбудсмена в течение 10 лет – два срока подряд, это максимально разрешенный законом срок. В апреле 2026 года ее полномочия закончились.

С начала полномасштабной войны в Украине Москалькова участвовала в координации обменов военнопленными и телами погибших. Она попала в санкционные списки Евросоюза ("за отрицание фильтрационных мероприятий в Украине"), США (за причастность к "систематической и незаконной депортации украинских детей"), Австралии, Канады, Японии и других стран.

Кто заменит Москалькову на посту?

14 мая госдума назначила новым омбудсменом Яну Лантратову от "Справедливой России".

На рассмотрение Госдумы были внесены еще две кандидатуры – члена комитета по туризму Артема Прокофьева (от КПРФ) и первого заместителя председателя комитета по собственности Ивана Сухарева (от ЛДПР). Однако Лантратова, которая возглавляла комитет по развитию гражданского общества, считалась наиболее вероятной преемницей Москальковой.

Как пишут журналисты Русской службы BBC News, Татьяна Лантратова, которой сейчас 37 лет, начинала свою карьеру в "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в конце 2000 годов, была помощницей депутата Виталия Милонова.

С 2012 по 2018 год Лантратова входила в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, в частности была членом рабочей группы СПЧ по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины. Затем Лантратова работала в администрации Путина, а затем – в Министерстве экономического развития.

В 2021 году она вступила в партию "Справедливая Россия" и в том же году была избрана депутатом госдумы, где несколько лет занимала должность первого заместителя председателя комитета по вопросам образования.

Последний год Лантратова возглавляла в Госдуме комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Лантратова – активная сторонница консервативного курса в российской политике. Среди прочего она предлагала запретить "ЛГБТ-пропаганду", бесплатное образование для детей иностранцев, а также писала доносы на фонд "Мир всем", помогающий антивоенным священникам.

В конце 2025 года Лантратова также стала одной из соавторов законопроекта о новых ограничениях для россиян, заочно осужденных по политическим статьям.

В марте 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Лантратову (а также жену лидера "Справедливой России" Инну Варламову) в принудительном перемещении детей из оккупированного Херсона.

После деоккупации города украинские следователи обнаружили в Детском доме документы с подписями Лантратовой и Варламовой, которые свидетельствуют, что в Россию вывезли новорожденную девочку и двухлетнего мальчика. Согласно документам, детей забрали для оздоровления в российские медицинские учреждения, однако украинские следователи настаивают, что они не нуждались в медицинском вмешательстве.

Чем занимается омбудсмен в России?

Формально омбудсмен в России отвечает за "обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан" и контроль за их соблюдением со стороны органов власти на разных уровнях. Среди его обязанностей – рассмотрение жалоб граждан. По данным официального сайта, Москалькова за время пребывания в должности обработала более 560 тысяч обращений.

После начала полномасштабной войны против Украины российский омбудсмен также вовлечен в процессы координации обменов военнопленными и возвращения тел погибших.

В то же время должность омбудсмена в России также тесно связана с пропагандой. Так, в 2024 году Татьяна Москалькова обвинила Киев в якобы "затягивании" обменов военнопленными. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг эти обвинения, заявив о готовности Украины забрать всех своих граждан.