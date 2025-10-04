Европейский Союз планирует создать правовые основания для остановки танкеров "теневого флота" России в Балтийском море. Прошлогодние санкционные предложения Украины могут превратиться в решение.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Что известно о "блокаде теневого флота" России?

ЕС готовит блокаду танкеров "теневого флота" России в Балтийском море.

По данным EUObserver, речь идет по меньшей мере о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву,

– сообщили в ОП.

В 19-м пакете санкций Евросоюз планирует добавить еще 120 нефтетанкеров в "черный список". Таким образом он увеличится до 568 судов. Некоторые из этих судов формально уже не заходят в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для перевозок.

По словам Ермака, использование международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение посылают Кремлю четкий сигнал. Он свидетельствует о том, что попытки обходить санкции не работают.

