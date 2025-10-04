Європейський Союз планує створити правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. Торішні санкційні пропозиції України можуть перетворитися в рішення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Що відомо про "блокаду тіньового флоту" Росії?

ЄС готує блокаду танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі.

За даними EUObserver, мова йде щонайменше про 16 суден без прапора, які можуть бути затримані відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права,

– повідомили в ОП.

У 19-му пакеті санкцій Євросоюз планує додати ще 120 нафтотанкерів до "чорного списку". Таким чином він збільшиться до 568 суден. Деякі з цих суден формально вже не заходять у порти ЄС, але продовжують використовувати Балтійське море для перевезень.

За словами Єрмака, використання міжнародного права та готовність країн НАТО забезпечити його виконання надсилають Кремлю чіткий сигнал. Він свідчить про те, що спроби обходити санкції не працюють.

