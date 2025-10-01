Що відомо про розслідування?

Через відсутність прапора затримали судно Boracay, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Судно перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу проти Росії. Його було затримано естонською владою на початку цього року за плавання без дійсного прапора країни. Танкери тіньового флоту зазвичай мають непрозору інформацію про власність та страховку, і їм часто понад 20 років.

Згідно з даними MarineTraffic, танкер із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморська 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та над Данією, перш ніж увійти до Північного моря та пройти на захід через Ла-Манш.

Дані відстеження суден показують, що танкер, побудований у 2007 році, перебував під супроводом французького військового корабля після того, як він обійшов північно-західний край Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя. Наразі він стоїть на якорі поблизу Сен-Назера.

Чому судно затримали?

Французький флот заявив, що розслідування триває. Прокурор Бреста повідомив Reuters, що розслідування було розпочато після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів.

Велика Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера з перевезенням сирої нафти у жовтні 2024 року та лютому 2025 року. ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської сирої нафти та нафтопродуктів, "практикуючи при цьому незаконну та високоризикову судноплавну практику".

Велика Британія заявила, що судно було "задіяне в діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України… або отримання вигоди від уряду Росії чи його підтримка» під час транспортування нафти або нафтопродуктів російського походження до третьої країни.

Судно, яке змінило свою назву на Boracay – або в деяких судноплавних базах даних Pushpa – у грудні 2024 року, раніше мало назву Kiwala. Кораблі зберігають той самий ідентифікаційний номер IMO протягом усього свого життя, але можуть змінювати назви.

Нагадаємо, що тіньовий флот Росії складається з 17% усіх нафтових танкерів світу і налічує близько 940 суден, повідомляє 24 Канал з посиланням на NYT.

Російські танкери використовують сумнівне страхування та працюють під чужими прапорами, щоб уникнути санкцій та цінової стелі на нафту. За даними S&P, середній вік таких танкерів – близько 20 років, тоді як у нафтовому флоті загалом – 13.

Ризиковані судна становлять загрозу довкіллю, а сама тенденція створила величезну нелегальну економіку морських перевезень, яка може існувати й після завершення війни. Це може прокласти шлях для того, щоб країни й надалі обходили чинний порядок

Що відомо про тіньовий флот Росії та санкції проти нього?