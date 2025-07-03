Германия, Швеция, Дания масштабно проверяют российские танкеры в Балтийском море, – FP
- Германия, Швеция и Дания проводят проверки российских нефтетанкеров в Балтийском море, требуя страховые документы.
- Суда без надлежащей страховки попадают в черный список, что ограничивает их способность к международным перевозкам.
- Проверки направлены на выявление "теневого флота" России, что создает экологические и безопасностные угрозы.
- Дания и Швеция опасаются экологической катастрофы из-за возможного разлива нефти старыми танкерами и диверсий со стороны России.
Германия, Дания и Швеция начали скоординированную операцию по проверке российских нефтетанкеров, которые курсируют по Балтийскому морю. Патрульные корабли трех стран начали требовать страховые документы от танкеров.
Суда без надлежащей страховки будут попадать в черный список. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.
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В Балтийском море массово будут проверять российские танкеры
Патрульные силы Германии, Швеции и Дании сосредоточились на выявлении судов, принадлежащих к так называемому "теневому флоту" России. Эти корабли часто не имеют надлежащего страхового покрытия, что создает угрозы как для экологии, так и для международной безопасности. Все танкеры, которые не смогут предоставить действующие страховые документы, будут попадать в черные списки США, Великобритании и ЕС, что существенно ограничит их способность осуществлять международные перевозки.
Кроме борьбы с попытками обхода санкций Дания и Швеция опасаются, что рано или поздно эти танкеры – обычно устаревшие – спровоцируют масштабный разлив нефти, что приведет к экологической катастрофе в регионе.
Дополнительно указывается, что такие проверки способны предотвратить возможные диверсии со стороны России – например, попыткам повредить подводные кабели или другие инфраструктурные объекты.