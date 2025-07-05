Суда без надлежащей страховки будут попадать в черный список. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.

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В Балтийском море массово будут проверять российские танкеры

Патрульные силы Германии, Швеции и Дании сосредоточились на выявлении судов, принадлежащих к так называемому "теневому флоту" России. Эти корабли часто не имеют надлежащего страхового покрытия, что создает угрозы как для экологии, так и для международной безопасности. Все танкеры, которые не смогут предоставить действующие страховые документы, будут попадать в черные списки США, Великобритании и ЕС, что существенно ограничит их способность осуществлять международные перевозки.

Кроме борьбы с попытками обхода санкций Дания и Швеция опасаются, что рано или поздно эти танкеры – обычно устаревшие – спровоцируют масштабный разлив нефти, что приведет к экологической катастрофе в регионе.

Дополнительно указывается, что такие проверки способны предотвратить возможные диверсии со стороны России – например, попыткам повредить подводные кабели или другие инфраструктурные объекты.