Судна без належної страховки потраплятимуть до чорного списку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Foreign Policy.

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У Балтійському мору масово перевірятимуть російські танкери

Патрульні сили Німеччини, Швеції та Данії зосередилися на виявленні суден, що належать до так званого "тіньового флоту" Росії. Ці кораблі часто не мають належного страхового покриття, що створює загрози як для екології, так і для міжнародної безпеки. Усі танкери, які не зможуть надати чинні страхові документи, потраплятимуть до чорних списків США, Великої Британії та ЄС, що суттєво обмежить їхню здатність здійснювати міжнародні перевезення.

Окрім боротьби із спробами обходу санкцій Данія та Швеція побоюються, що рано чи пізно ці танкери – зазвичай застарілі – спровокують масштабний розлив нафти, що призведе до екологічної катастрофи у регіоні.

Додатково вказується, що такі перевірки здатні запобігти можливим диверсіям з боку Росії – наприклад, спробам пошкодити підводні кабелі чи інші інфраструктурні об’єкти.