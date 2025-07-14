Forbes назвали типы Patriot, от которых критически зависит Украина

Forbes назвали ЗРК Patriot жизненно важным для Украины. Издание указало, что наша ПВО сбивает поразительное количество ракет и "Шахедов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Какие типы ЗРК Patriot существуют и какие необходимы Украине?

Для Украины критически важны два основных типа ракетных комплексов Patriot – PAC-2, которые сбивают крылатые ракеты, и PAC-3, которые сбивают баллистические ракеты.

PAC-3 разработаны для поражения на уничтожение, физически врезаясь в ракеты и уничтожая взрывчатку и химические заряды, которые несет ракета, а не подлетая в небо для взрыва, что может привести к поражению самолетов осколками. Patriot – единственные зенитные ракетные комплексы в мире, которые имеют такую возможность. PAC-3 также более маневренные, чем PAC-2, и гораздо легче,

– объяснили в Forbes.

Аналогами этой ПВО являются советские С-200 и С-300, норвежские NASAMS, немецкие Iris-T и франко-итальянская SAMP/T, а также наземная система от Aster. Но полностью заменить Patriot они не могут.

Дональд Трамп обещал предоставить Украине 17 Patriot. Это неожиданное заявление обнадеживает украинцев, ведь наше государство сможет защитить свои города и критическую инфраструктуру от атак.

"Хотя и не стало переломным моментом в войне в Украине, поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot является, безусловно, мощным инструментом, который имеет Украина для защиты своего неба от российских воздушных атак", – говорится в статье.

Медийщики перечислили: на 2025 год российские ракетные удары уничтожили 80% тепловых генерирующих мощностей Украины, повредили известные гидроэлектростанции и атакуют инфраструктуру природного газа и энергетические сети.

Впрочем, наше государство перехватило около 70 – 80% российских крылатых ракет в начале войны. "Кинжал", которому якобы "нет аналогов", оказался бессильным против "пэтриота".