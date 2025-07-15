Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Які типи ЗРК Patriot існують і які необхідні Україні?

Для України критично важливі два основні типи ракетних комплексів Patriot – PAC-2, які збивають крилаті ракети, і PAC-3, які збивають балістичні ракети.

PAC-3 розроблені для враження на знищення, фізично врізаючись у ракети та знищуючи вибухівку та хімічні заряди, які несе ракета, а не підлітаючи в небо для вибуху, що може призвести до ураження літаків осколками. Patriot – єдині зенітні ракетні комплекси у світі, які мають таку можливість. PAC-3 також більш маневрені, ніж PAC-2, і набагато легші,

– пояснили у Forbes.

Аналогами цієї ППО є радянські С-200 та С-300, норвезькі NASAMS, німецькі Iris-T та франко-італійська SAMP/T, а також наземна система від Aster. Але повністю замінити Patriot вони не можуть.

Дональд Трамп обіцяв надати Україні 17 Patriot. Ця несподівана заява обнадіює українців, адже наша держава зможе захистити свої міста та критичну інфраструктуру від атак.

"Хоча й не стало переломним моментом у війні в Україні, поставка зенітно-ракетних комплексів Patriot є, безумовно, найпотужнішим інструментом, який має Україна для захисту свого неба від російських повітряних атак", – ідеться в статті.

Медійники перелічили: на 2025 рік російські ракетні удари знищили 80% теплових генеруючих потужностей України, пошкодили найвідоміші гідроелектростанції й атакують інфраструктуру природного газу та енергетичні мережі.

Втім, наша держава перехопила близько 70 – 80% російських крилатих ракет на початку війни. "Кинджал", якому нібито "немає аналогів", виявився безсилим проти "петріота".