Еще не все потеряно: Стармер сделал заявление о "Томагавках" для Украины

Вопрос "Томагавков" для Украины еще не закрыт. Европа ведет переговоры с США.

Союзники пытаются убедить Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом сказал британский премьер Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне после саммита "коалиции желающих", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что Стармер сказал о "Томагавках"?

кир Стармер отметил, что переговоры с президентом США о передаче Украине ракет Tomahawk.

Мы все работаем как одно целое: коалиция желающих, Европейский Союз и президент Трамп. Поддержка Украины, в частности ракетами и дальнобойным вооружением, остается на повестке дня. Обсуждение по Tomahawk продолжается,

– сообщил политик.

По его словам, партнеры ищут способы защитить энергетическую систему Украины в преддверии зимы.

Премьер Британии подчеркнул: "будущее Украины – это наше будущее". Он заверил, что "коалиция" будет действовать, чтобы вывести российскую нефть и газ "с глобального рынка" и "перекрыть финансирование российской войны".

Также премьер отметил, что намерен и в дальнейшем добиваться разблокирования средств с замороженных российских активов и отметил необходимость действовать быстро для выплаты репараций.

Он подчеркнул, что коалиция будет продолжать оказывать военное давление на Путина, а также будет продолжаться работа над многонациональными гарантиями безопасности на время, когда наступит мир.

Премьер-министр Великобритании Стармер сообщил, что его страна передаст Украине 5 тысяч ракет многоцелевого назначения. Они должны усилить украинскую ПВО.

Что известно об "эпопее" вокруг передачи Украине "Томагавков"?