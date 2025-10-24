Ще не все втрачено: Стармер зробив заяву про "Томагавки" для України
- Союзники ведуть з Дональдом Трампом переговори щодо надання Україні "Томагавків".
- Велика Британія передасть Україні 5 тисяч ракет багатоцільового призначення для посилення ППО.
Питання "Томагавків" для України ще не закрите. Європа веде переговори зі США.
Союзники намагаються переконати Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети. Про це сказав британський прем'єр Кір Стармер під час пресконференції у Лондоні після саміту "коаліції охочих", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Дивіться також Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу цієї зими, – Зеленський на зустрічі із Стармером
Що Стармер сказав про "Томагавки"?
️Кір Стармер наголосив, що перемовини із президентом США щодо передачі Україні ракет Tomahawk.
Ми всі працюємо як одне ціле: коаліція охочих, Європейський Союз і президент Трамп. Підтримка України, зокрема ракетами та далекобійним озброєнням, залишається на порядку денному. Обговорення щодо Tomahawk триває,
– повідомив політик.
За його словами, партнери шукають способи захистити енергетичну систему України напередодні зими.
Прем'єр Британії підкреслив: "майбутнє України – це наше майбутнє". Він запевнив, що "коаліція" діятиме, аби вивести російську нафту й газ "із глобального ринку" та "перекрити фінансування російської війни".
Також прем'єр зазначив, що має намір і надалі домагатися розблокування коштів із заморожених російських активів і наголосив на необхідності діяти швидко для виплати репарацій.
Він підкреслив, що коаліція продовжуватиме чинити військовий тиск на Путіна, а також триватиме робота над багатонаціональними гарантіями безпеки на час, коли настане мир.
Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер повідомив що його країна передасть Україні 5 тисяч ракет багатоцільового призначення. Вони мають посилити українську ППО.
Що відомо про "епопею" навколо передачі Україні "Томагавків"?
- Наприкінці вересня Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати Україні "Томагавки". Президент США відповів, що "у певній мірі ухвалив рішення щодо цього питання". Передусім, він хоче знати, як саме українці планують використовувати ці ракети.
- 13 жовтня американський президент використав розмови про "Томагавки" для тиску на Путіна. Дональд Трамп заявив, що якщо той не припинить агресію, то він надасть Україні далекобійні ракети.
- 17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Президент України та союзники розраховували отримати від президента США згоду на передачу "Томагавків" в обмін на передові безпілотні технології. Однак американець відмовив. На його рішення вплинула розмова із Путіним, яка відбулася напередодні.
- Російський диктатор переконав американського колегу утриматися від передачі Києву "Томагавків". Політики домовилися про особисту зустріч у Будапешті. Однак після того, як у Кремлі відкинули пропозицію припинення вогню на лінії зіткнення, підготовку до саміту лідерів зупинили.
- 23 жовтня видання WSJ повідомило, що США зняли заборону на використання далекобійного західного озброєння вглиб Росії. На тлі цього повідомлення у ЗМІ Дональд Трамп зробив нову заяву про "Томагавки". Він наголосив, що Вашингтон не передасть Києву ракети, бо їх важко опанувати. Американці не планують навчати військових інших країн застосуванню цих ракет.
- Володимир Зеленський своєю чергою вірить, що США, зрештою, погодяться надати Києву "Томагавки".