Ще не все втрачено: Стармер зробив заяву про "Томагавки" для України

Питання "Томагавків" для України ще не закрите. Європа веде переговори зі США.

Союзники намагаються переконати Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети. Про це сказав британський прем'єр Кір Стармер під час пресконференції у Лондоні після саміту "коаліції охочих", передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що Стармер сказав про "Томагавки"?

️Кір Стармер наголосив, що перемовини із президентом США щодо передачі Україні ракет Tomahawk.

Ми всі працюємо як одне ціле: коаліція охочих, Європейський Союз і президент Трамп. Підтримка України, зокрема ракетами та далекобійним озброєнням, залишається на порядку денному. Обговорення щодо Tomahawk триває,

– повідомив політик.

За його словами, партнери шукають способи захистити енергетичну систему України напередодні зими.

Прем'єр Британії підкреслив: "майбутнє України – це наше майбутнє". Він запевнив, що "коаліція" діятиме, аби вивести російську нафту й газ "із глобального ринку" та "перекрити фінансування російської війни".

Також прем'єр зазначив, що має намір і надалі домагатися розблокування коштів із заморожених російських активів і наголосив на необхідності діяти швидко для виплати репарацій.

Він підкреслив, що коаліція продовжуватиме чинити військовий тиск на Путіна, а також триватиме робота над багатонаціональними гарантіями безпеки на час, коли настане мир.

Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер повідомив що його країна передасть Україні 5 тисяч ракет багатоцільового призначення. Вони мають посилити українську ППО.

Що відомо про "епопею" навколо передачі Україні "Томагавків"?