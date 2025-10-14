У нас много их, – Трамп о "Томагавках" для Украины
- Трамп заявил, что США имеют большие запасы ракет "Томагавк", которые может попросить Украина во время встречи 17 октября.
- Он выразил разочарование действиями Путина в войне, отметив, что она губительна для России, и отдал должное Украине за ее стойкость.
Трамп во вторник, 14 октября, сделал новое заявление относительно ракет "Томагавк". Он отметил, что США имеют большие запасы этого вооружения.
А также добавил, что президент Зеленский будет просить эти ракеты при предстоящей встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время двустороннего обеда с президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Смотрите также Россию "рвет" от этого: как Трамп может усилить Украину
Что сказал Трамп о "Томагавках" и войне?
Встреча Трампа и Зеленского пройдет в пятницу, 17 октября.
Американский глава заметил, что президент Украины попросит ракеты Tomahawk. Но он не сказал, что собирается ответить Зеленскому на это.
Я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружие. Он хотел бы иметь ракеты Tomahawk. Все остальные хотят "Томагавки" У нас много "Томагавков"... Нужны ли вам "Томагавки" в Аргентине?
– обратился американский президент к аргентинскому коллеге.
Трамп также заявил, что очень разочарован Путиным, несмотря на "хорошие отношения" с ним, и не понимает, зачем тот продолжает воевать. По словам американского президента, эта война губительна для России.
"Путин должен был победить в войне против Украины за одну неделю. Скоро будет четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, видимо, почти, конечно, с точки зрения раненых и без ног и без рук, и всего того, что происходит в ужасных войнах. Это самое большое событие, которое произошло со времен Второй мировой войны с точки зрения смертности", – добавил Трамп.
Он также отдал должное Украине, ведь "кто бы подумал", что она будет воевать с Россией 4 года почти на равных.
Заявления Трампа: смотрите видео
Передача Украине "Томагавков": последние новости
6 октября Дональд Трамп сообщил, что, возможно, передаст ракеты Tomahawk Украине. Президент Зеленский поддержал эту идею, отметив, что это заставит Россию протрезветь и начать мирные переговоры.
Вопрос передачи этого оружия Зеленский и Трамп обсудили 11 – 12 октября во время телефонных разговоров. Впрочем, окончательное решение на тот момент еще не было принято.
Позже президент Зеленский рассказал, что профинансировать "Томагавки" для Украины можно будет благодаря программе PURL, крупной сделке с США или с использованием российских замороженных активов.
СМИ предполагают, что США могут передать Украине 20 – 50 ракет Tomahawk.