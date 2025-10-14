Трамп у вівторок, 14 жовтня, зробив нову заяву щодо ракет "Томагавк". Він зауважив, що США мають великі запаси цього озброєння.

А також додав, що президент Зеленський проситиме ці ракети при майбутній зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа під час двостороннього обіду з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Дивіться також Росію "рве" від цього: як Трамп може посилити Україну

Що сказав Трамп про "Томагавки" та війну?

Зустріч Трампа та Зеленського пройде у п'ятницю, 17 жовтня.

Американський глава зауважив, що президент України попросить ракети Tomahawk. Але він не сказав, що збирається відповісти Зеленському на це.

Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати ракети Tomahawk. Усі інші хочуть "Томагавки". У нас багато "Томагавків"… Чи потрібні вам "Томагавки" в Аргентині?

– звернувся американський президент до аргентинського колеги.

Трамп також заявив, що дуже розчарований Путіним, попри "хороші відносини" із ним, і не розуміє, навіщо той продовжує воювати. За словами американського президента, ця війна згубна для Росії.

"Путін мав перемогти у війні проти України за один тиждень. Скоро буде четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з погляду поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності", – додав Трамп.

Він також віддав належне Україні, адже "хто б подумав", що вона воюватиме з Росією 4 роки майже на рівних.

Заяви Трампа: дивіться відео

Передача Україні "Томагавків": останні новини