На фоне активизации переговоров о предоставлении Украине Tomahawk Владимир Путин решил отреагировать. Диктатор пригрозил, что получение такого оружия разрушит отношения России и США.

Вряд ли Дональд Трамп сделает что-то Путину. Как заметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, передача Tomahawk возможна только для определенных геополитических задач, которые касаются Америки.

Какое событие может убедить Трампа?

Стоит вспомнить, что 31 октября стартует азиатско-тихоокеанский саммит. Скорее всего, на нем встретятся Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Их встреча может стать определяющей для геополитических отношений в мире на ближайшие годы.

Трампу очень важно показать использование американского оружия. Где сейчас он может его применить? Только по России. Поэтому страну-агрессора могут использовать в этой роли,

– сказал Роман Свитан.

США будут делать это руками украинцев, которые будут применять Tomahawk. Украина имеет техническую возможность использовать ракеты против военных объектов России. Это можно сделать очень быстро, если мы получим наземную установку Typhon.

Все слышали выступление Путина и его дрожь в голосе. Он прекрасно понимает, что Украина способна победить россиян, но только с помощью американцев. Такую задачу может выполнить Трамп и передать нам оружие,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Если Tomahawk прилетят по России – это станет серьезным провалом российской ПВО. А также ощутимым ударом по Си Цзиньпину, ведь Москва уже давно стала подданной Пекину. Именно такое развитие событий может быть выгодным для Трампа.

Что известно о передаче Украине Tomahawk?