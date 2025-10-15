Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина получает военную поддержку через американское оружие, которое закупают европейские страны. В то же время пока неизвестно, включает ли этот пакет ракеты Tomahawk.

Перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ждет от Альянса активной поддержки Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о заявлениях главы Пентагона?

Министр обороны США отреагировал на комментарий генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который тот дал на встрече министров обороны стран-членов альянса в Брюсселе, сказав, что ожидает "огневую мощь" для Украины от НАТО.

В своей заметке Рютте сказал, что сейчас НАТО "сильнее, чем когда-либо, и справедливее", а европейские союзники и Канада "добавляют свой вес" увеличением расходов на оборону.

Он упомянул новую инициативу Альянса по Украине – PURL, благодаря которой, европейские страны могут покупать американское оружие для Украины.

Какую помощь получит Украина согласно PURL?

По данной программе союзники уже пообещали 2 миллиарда долларов на военное оборудование для Украины, а 15 октября НАТО готовится выделить дополнительное финансирование.

Поэтому мы ожидаем сегодня, что еще больше стран пожертвуют еще больше, что они приобретут еще больше, чтобы обеспечить Украину мирным завершением этого конфликта,

– добавил министр.

В то же время Украина надеется на выделение средств для закупки дальнобойных ракет Tomahawk, но такое решение зависит от Дональда Трампа.

Ранее президент США заявлял, что его терпение к президенту России заканчивается, поэтому, вероятно, он будет готов предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Вопрос поставки ракет Tomahawk для Украины сейчас является основным, однако его не включили в список тем, которые представители стран будут обсуждать в Брюсселе.

Рютте ответил по этому поводу, мол, данный вопрос двусторонний, и его обсуждать должна непосредственно Украина с США.

Впрочем, министры обороны НАТО успели пообещать Украине больше беспилотников, в частности Великобритания заявила, что предоставит 100 тысяч БПЛА, а Нидерланды уже выделили финансирование в размере 104 миллиона долларов на создание собственных украинских.

Что говорят министры обороны о российской угрозе в странах НАТО?

Недавнее вторжение россиян в воздушное пространство стран НАТО, включая сбивание российских беспилотников над Польшей в прошлом месяце, привлекли внимание европейцев к тому, как континент будет реагировать на российскую угрозу.

Если НАТО окажется под угрозой, мы будем действовать, и мы должны противостоять его (Путинской) эскалации нашей силой,

– заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

А также отметил, что британские самолеты будут продолжать следить за воздушным пространством Польши.

Однако министр обороны Нидерландов не согласился с этим решением, мол, нужно что-то значительно действеннее и вспомнил, как голландские истребители F-35 уничтожили несколько российских беспилотников над Польшей.

Но, конечно, нам также нужно учиться из этого. F-35 – не самый эффективный способ уничтожения дронов, и нам следует найти гораздо более эффективные способы для этого. Российская угроза все больше приближается к территории НАТО,

– добавил он.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что оружие, которое может поражать цели в России, является чрезвычайно важным для Украины, во время, когда россияне атакуют гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей. А также добавил, что украинские силы имеют законное право атаковать военные цели на территории России в рамках самообороны.

НАТО также бесспорно прогнозирует, что при любых обстоятельствах, при любом сценарии мы также будем готовы и способны наносить глубокие удары,

– продолжил Спрудс.

В то же время министр обороны Финляндии предупредил, что Россия будет представлять угрозу даже после окончания войны в Украине, поскольку Путин модернизирует российскую армию и наращивает войска вблизи границ стран НАТО.

Когда состоится встреча Зеленского с Трампом и о чем будут говорить?

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский встретится с Трампом 17 октября в Белом доме. Зеленский планирует поднять вопрос доступа к американским ракетным комплексам Tomahawk – оружия, которое может существенно изменить ход войны, позволив поражать цели глубоко на территории России.

