Президент США заявил, что планирует обсудить с российским диктатором поставки дальнобойных ракет Tomahawk в Украину. По словам Трампа, он может поставить это оружие Киеву, если Москва откажется остановить войну.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One 12 октября. Американский лидер направлялся в Израиль.

Что сказал американский лидер?

Президент США заявил, что, вероятно, ему придется вести переговоры с Россией об отправке ракет Tomahawk в Украину.

По его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача дальнобойных ракет Украине – новый шаг к эскалации. В то же время американский лидер может пригрозить России, если Москва продолжит отказываться завершить войну.

Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно,

– отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Путин выглядел бы прекрасно, если бы закончил войну в Украине. "И я думаю, что он собирается это сделать, посмотрим, – добавил президент США и заметил, – если он этого не сделает, это будет для него нехорошо".

Также Дональд Трамп сказал, что отдает Украине должное за то, что она так хорошо справляется. "Они очень хорошие бойцы", – говорит он.

Что в мире говорят о поставках "Томагавков" в Украину?