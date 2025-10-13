Президент США заявив, що планує обговорити з російським диктатором постачання далекобійних ракет Tomahawk до України. За словами Трампа, він може поставити цю зброю Києву, якщо Москва відмовиться зупинити війну.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяви президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 12 жовтня. Американський лідер прямував до Ізраїлю.

Що сказав американський лідер?

Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.

Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,

– зазначив Трамп.

Він підкреслив, що Путін виглядав би чудово, якби закінчив війну в Україні. "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося, – додав президент США та зауважив, – якщо він цього не зробить, це буде для нього недобре".

Також Дональд Трамп сказав, що віддає Україні належне за те, що вона так добре справляється. "Вони дуже хороші бійці", – каже він.

Що у світі кажуть про постачання "Томагавків" в Україну?