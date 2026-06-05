США могут отменить размещение Tomahawk в Германии из-за страха реакции Кремля, – СМИ

Администрация Дональда Трампа может отменить планы по размещению американских крылатых ракет Tomahawk в Германии. В Вашингтоне опасаются, что такой шаг Москва может расценить как эскалацию и ответить собственными военными мерами.

Решение грозит ослаблением оборонных возможностей Европы и может стать частью более широкого сокращения роли США в НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

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Действительно ли Германия может остаться без Tomahawk?

По словам чиновников Америки и Европы, американская сторона опасается, что появление дальнобойных высокоточных ракет в Германии может спровоцировать жесткую реакцию Кремля. Именно эти риски стали одной из причин пересмотра решения, которое было согласовано еще при президентстве Джо Байдена.

Если планы окончательно отменят, Германия потеряет важный элемент оборонной стратегии, который должен был усилить сдерживание России на восточном фланге НАТО.

Вопрос Tomahawk не является частным случаем. По данным журналистов, Вашингтон уже пересматривает ряд обязательств перед Альянсом. В частности, речь идет о:

сокращении количества американских истребителей в структуре НАТО;

уменьшении количества беспилотников;

сокращении морских сил;

пересмотре планов размещения дополнительных американских войск в Европе;

уменьшении военного присутствия в Германии.

Главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич недавно заявил, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Европа может активизироваться сейчас и в ближайшее время. Соединенные Штаты переориентируют свои силы и возможности в других регионах,

– заявил генерал.

Почему США могут отказаться от Tomahawk для Германии?

Кроме опасений относительно реакции России, в Вашингтоне есть и другая проблема – дефицит собственных ракетных запасов. Во время недавнего конфликта на Ближнем Востоке американские войска использовали значительное количество ракет Tomahawk и Patriot.

Министр обороны США Пит Гегсет признал, что для восстановления запасов понадобятся месяцы или даже годы. Именно поэтому американское руководство все осторожнее относится к новым зарубежным развертываниям дальнобойных систем вооружения.

Для Германии возможная отмена программы стала бы серьезным ударом. Канцлер Фридрих Мерц ранее уже предполагал, что США могут отказаться от передачи или размещения Tomahawk из-за недостатка ракет.

Министр обороны Германии Борис Писториус также признал, что Берлин уже более года ожидает ответа от Вашингтона относительно приобретения ракетных систем Typhon, способных запускать Tomahawk.

Мы до сих пор ждем ответа. Но, честно говоря, учитывая нынешнее состояние мира, я не имею больших надежд,

– сказал Писториус.

Европейские чиновники отмечают, что решение США принимается на фоне активного перевооружения России. Российская армия уже длительное время разворачивает ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области между Польшей и Литвой. Кроме того, Москва разместила в Беларуси ракеты средней дальности "Орешник", которые потенциально могут поражать цели практически по всей Европе.

Именно поэтому страны Центральной и Восточной Европы рассматривают дальнобойные ракетные системы как один из ключевых элементов сдерживания Кремля.

В случае окончательного отказа США от программы Германия будет вынуждена ускорить поиск альтернативных решений. В Берлине уже обсуждают несколько вариантов:

закупку европейских ракетных систем;

совместное производство новых дальнобойных вооружений с союзниками;

развитие собственных программ высокоточного оружия;

расширение использования ударных беспилотников.

Впрочем, немецкие военные эксперты отмечают, что дроны не могут полностью заменить крылатые ракеты класса Tomahawk.

Означает ли это выход США из НАТО?

Несмотря на возможную отмену программы Tomahawk, о выходе США из НАТО речь пока не идет. Вашингтон сохраняет контроль над ключевыми военными должностями Альянса и продолжает оставаться его главной военной силой.

Однако последние решения свидетельствуют об изменении американской стратегии. США все активнее концентрируются на Индо-Тихоокеанском регионе и ожидают, что европейские союзники самостоятельно будут покрывать большую часть потребностей континентальной обороны.

Для Европы это означает необходимость значительно быстрее наращивать собственные военные возможности, чем планировалось еще несколько лет назад.