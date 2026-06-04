Европейские союзники опасаются, что компенсировать эти потери будет крайне сложно, а времени на поиск решений остается все меньше. Об этом пишет Welt.

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Что известно о секретном списке от США?

Американские представители передали НАТО документ с грифом "секретно", в котором изложен перечень военных возможностей, которые Вашингтон планирует сократить в рамках Альянса. Документ содержит лишь 11 пунктов, однако его содержание может существенно повлиять на всю систему коллективной обороны НАТО.

По данным журналистов, о предстоящих сокращениях союзников предупредили еще во время закрытого заседания в конце мая. Изменения прежде всего касаются так называемой модели сил НАТО – механизма, который определяет, какие войска и в какие сроки Альянс способен перебросить на потенциальный театр боевых действий.

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Согласно обнародованным данным, Вашингтон намерен существенно уменьшить количество самолетов-заправщиков в планировании НАТО. Количество самолетов KC-135 планируют сократить с 71 до 63 единиц. В то же время все восемь современных самолетов-заправщиков KC-46 могут полностью убрать из оборонных планов Альянса.

Также значительные изменения претерпит боевая авиация. США намерены сократить количество истребителей F-16 с 99 до 63 единиц, а F-15E – с 54 до 36. Отдельно Вашингтон планирует практически полностью пересмотреть участие в программе беспилотной авиации НАТО. Все дальнобойные разведывательные дроны могут быть изъяты из планирования, а количество ударных беспилотников MQ-9 сократится почти вдвое.

Не менее ощутимые изменения ожидают военно-морские силы. США могут вывести из планирования одну из двух авианосных ударных групп, сократить почти половину крейсеров и эсминцев, а также убрать часть подводных возможностей по запуску крылатых ракет.

Кроме того, количество морских патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon планируют уменьшить с 26 до 15. Еще одним шагом станет сокращение стратегической авиации: из двух бомбардировочных группировок в НАТО останется только одна.

Как реагируют на ситуацию в НАТО?

Вашингтон все больше концентрируется на противостоянии Китаю и вызовах в Тихоокеанском регионе. Именно поэтому морские силы, стратегическая авиация и средства воздушного доминирования нужны США прежде всего в Индо-Тихоокеанском театре.

Фактически это означает, что Европе придется быстрее наращивать собственные оборонные возможности и компенсировать те ресурсы, которые ранее обеспечивали американцы.

Несмотря на серьезность ситуации, в НАТО пытаются демонстрировать сдержанный оптимизм. Пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт заявила, что нынешние изменения являются частью более широкой трансформации системы коллективной безопасности.

В прошлом существовала чрезмерная зависимость от американских сил и возможностей. Однако по мере того, как Европа и Канада увеличивают инвестиции в оборону и наращивают собственные возможности, баланс ответственности может меняться. Это изменение укрепляет оборонные планы НАТО, уменьшая чрезмерную зависимость от одного члена Альянса, и отражает более широкую трансформацию внутри организации,

– сказала она.

Одной из главных проблем остается время. В середине июня страны НАТО планируют провести дополнительные консультации на уровне министерств обороны. После этого, уже 7 – 8 июля в Анкаре, состоится саммит лидеров государств Альянса, где союзники должны представить согласованную позицию по новой конфигурации сил.

Фактически в НАТО остается всего несколько недель для того, чтобы найти механизмы компенсации американских сокращений и продемонстрировать единство перед лицом угроз.

Означает ли это выход США из НАТО?

О выходе США из Альянса речь пока не идет. Государственный секретарь Марко Рубио подтвердил, что президент Дональд Трамп лично примет участие в саммите НАТО в Турции 7 – 8 июля и отметил, что Соединенные Штаты остаются преданными союзническим обязательствам.

По его словам, несмотря на споры с отдельными союзниками из-за их позиции по Ирану и распределения оборонных расходов, Вашингтон и в дальнейшем рассматривает НАТО как ключевой союз безопасности.

США также планируют сохранить контроль над основными командными должностями Альянса, в частности должностью Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе и руководством тактических командований. Поэтому нынешние изменения свидетельствуют не о разрыве с НАТО, а о масштабном перераспределении ответственности внутри Альянса.