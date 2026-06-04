Глава государства убежден, что именно членство в НАТО способно стать одним из ключевых факторов долгосрочной стабильности в Европе. Об этом он заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает 24 Канал.

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Почему России выгодно членство Украины в НАТО?

По словам президента, большинство государств-членов Альянса уже осознают стратегическую ценность Украины для НАТО. Зеленский отметил, что вопрос членства не стоит рассматривать исключительно как потребность Украины в гарантиях безопасности.

"Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не менее, чем это нужно Украине", – отметил глава государства.

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В то же время президент обратил внимание на еще один аспект дискуссии о вступлении Украины в Альянс. По его мнению, членство Киева в НАТО в перспективе могло бы быть выгодным даже для России.

Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем россиянам может быть больно, если Украина будет не в НАТО,

– заявил Зеленский.

Президент не уточнил подробно, что именно имел в виду, однако его слова можно трактовать как сигнал о том, что интеграция Украины в систему коллективной безопасности способна создать более предсказуемые и стабильные условия для всего региона, включая будущие отношения между Киевом и Москвой.

Почему Украина настаивает на членстве в Альянсе?

Вопрос вступления в НАТО остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Украины. Украинская власть последовательно подчеркивает, что полноценное членство в Альянсе является наиболее надежной гарантией безопасности после завершения войны и способно предотвратить новые попытки российской агрессии в будущем.

В Киеве также неоднократно подчеркивали, что опыт полномасштабной войны существенно изменил роль Украины в европейской системе безопасности. Украинская армия стала одной из самых боеспособных на континенте, а оборонная промышленность страны быстро адаптируется к современным вызовам войны.

Аргументы о важности Украины для Альянса все чаще звучат и среди западных партнеров. В частности, министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявлял, что Украина может существенно усилить НАТО благодаря уникальному боевому опыту, приобретенному во время противостояния российской агрессии.

Кроме того, украинские военные активно внедряют инновационные технологии на поле боя, а оборонно-промышленный комплекс демонстрирует способность быстро наращивать производство современного вооружения.

По мнению многих союзников, после завершения войны Украина может стать не только получателем гарантий безопасности, но и одним из важных факторов укрепления оборонного потенциала всего Североатлантического альянса.