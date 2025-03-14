В Дании возмущены реакцией генсека НАТО на слова Трампа о Гренландии

Во время пресс-конференции с генсеком НАТО Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии все же состоится, потому что этого требует "международная безопасность". В Дании недовольны поведением Марка Рютте.

Дональд Трамп отметил, что еще обсудит "присоединение" острова к США с генсеком Альянса. Рютте со своей стороны выразил желание остаться за пределами этой дискуссии, поскольку не хочет втягивать блок в этот вопрос, передает 24 Канал.

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Копенгаген возмущен Рютте

Депутат парламента Дании, председатель Комитета обороны страны Расмус Ярлов раскритиковал Рютте.

Мы не одобряем, что Генеральный секретарь НАТО шутит с Трампом о Гренландии таким образом. Это могло бы означать войну между двумя странами НАТО,

– написал он в соцсети "Х".

Ярлов напомнил, что Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и никогда не хочет стать американской.

Напомним, что на выборах в Гренландии победила оппозиционная Демократическая партия, которая получила почти 30% голосов, и должна сформировать коалицию. Обе ведущие партии, Демократическая и Naleraq, выступают за независимость Гренландии от Дании.