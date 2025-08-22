В течение последних нескольких месяцев Дональд Трампа осознал, что положить конец войне в Украине гораздо сложнее, чем он думал. Несмотря на то, что российский диктатор явно тормозит мирный процесс, президент США до сих пор не хочет оказывать на него давление

Дональд Трамп убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников, чем на Россию, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Кого из противников Трампа планирует "заставлять" к уступкам?

Он давно считает, что Россия имеет преимущество в войне и ее нужно побуждать к мирным переговорам. Украина же сильно зависит от США в вопросе оружия и разведданных. Поэтому на нее легче нажать, чтобы заставить согласиться на сделку,

– сказал бывший чиновник администрации.

Именно так следует понимать загадочную публикацию Трампа в соцсети 21 августа. Тогда политик написал, что, мол невозможно выиграть войну, не атакуя страну-агрессора.

По словам одного из высокопоставленных, этим сообщением президент США вовсе не говорил о том, что планирует вооружить Украину, чтобы та успешно била вглубь России, если переговоры провалятся. Он просто объяснял слабую позицию Украины в переговорах, обвиняя в этом своего предшественника Джо Байдена. Мол, именно из-за того, что Байден не дал средств Украине, чтобы "контратаковать", она оказалась в невыгодной позиции. И Трамп совсем не планирует это исправлять, он лишь намекает на то, что Украине придется принять условия, в значительной степени продиктованные Россией.

Несмотря на то, что Трамп в последние месяцы все больше разочаровывается в Путине, он не желает усиливать давление через новые экономические санкции, считая, что этого будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

Напомним, что после саммита с Путиным на Аляске 15 августа президент США заявил, что не видит необходимости сейчас поднимать вопрос санкций. Он вернется к нему через 2 – 3 недели.

Заметим, что после шестого разговора с диктатором Трамп был разъярен, поскольку тот снова не согласился на прекращение огня. Тогда он пригрозил санкциями и тарифами России и ее торговым партнерам в случае, если не будет мирного соглашения в течение 50 дней. После президент США сократил срок до 8 августа. Однако Путину удалось избежать введения новых санкций против России. Он убедил США, что якобы готов пойти на уступки и встретиться с Трампом.