Упродовж останніх кількох місяців Дональд Трампа усвідомив, що покласти кінець війні в Україні набагато складніше, ніж він думав. Попри те, що російський диктатор явно гальмує мирний процес, президент США досі не хоче чинити на нього тиск

Дональд Трамп переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників, ніж на Росію, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Дивіться також Іноземні війська в Україні: які сценарії існують і є найбільш реалістичними

Кого зі супротивників Трампа планує "змушувати" до поступок?

Він давно вважає, що Росія має перевагу у війні і її потрібно спонукати до мирних переговорів. Україна ж сильно залежить від США в питанні зброї та розвідданих. Тож на неї легше натиснути, щоб змусити погодитися на угоду,

– сказав колишній посадовець адміністрації.

Саме так слід розуміти загадкову публікацію Трампа в соцмережі 21 серпня. Тоді політик написав, що, мовляв неможливо виграти війну, не атакуючи країну-агресора.

За словами одного з високопосадовців, цим повідомленням президент США зовсім не говорив про те, що планує озброїти Україну, аби та успішно била вглиб Росії, якщо переговори проваляться. Він просто пояснював слабку позицію України в перемовинах, звинувачуючи у цьому свого попередника Джо Байдена. Мовляв, саме через те, що Байден не дав засобів Україні, аби "контратакувати", вона опинилася у невигідній позиції. І Трамп зовсім не планує це виправляти, він лише натякає на те, що Україні доведеться прийняти умови, в значній мірі продиктовані Росією.

Попри те, що Трамп останніми місяцями все більше розчаровується у Путіні, він не бажає посилювати тиск через нові економічні санкції, вважаючи, що цього буде недостатньо, щоб стримати Путіна.

Нагадаємо, що після саміту з Путіним на Алясці 15 серпня президент США заявив, що не бачить потреби зараз порушувати питання санкцій. Він повернеться до нього за 2 – 3 тижні.

Зауважимо, що після шостої розмови із диктатором Трамп був розлючений, оскільки той знову не погодився на припинення вогню. Тоді він пригрозив санкціями і тарифами Росії та її торговим партнерам у разі, якщо не буде мирної угоди упродовж 50 днів. Опісля президент США скоротив термін до 8 серпня. Однак Путіну вдалося уникнути введення нових санкцій проти Росії. Він переконав США, що нібито готовий піти на поступки і зустрітися із Трампом.