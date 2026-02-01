"Без длительной войны": Трамп приказал разработать планы быстрых ударов по Ирану, – WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана. Глава США хочет, чтобы эти действия имели решительный характер, но не втянули страну в длительную войну на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Что планирует сделать Трамп?

По данным источников издания, Трамп ожидает сценарии ударов, способных нанести иранскому режиму ощутимый вред и заставить Тегеран пойти на уступки. Речь идет, частности, о согласии Ирана на требования Вашингтона по ядерной программе, а также об освобождении политических оппонентов и диссидентов.

Среди самых жестких вариантов рассматривается серия масштабных авиаударов по объектам иранской власти и Корпуса стражей исламской революции. Такой сценарий должен продемонстрировать силу и решимость США без развертывания полномасштабного военного конфликта.

В то же время прорабатывается и менее радикальный подход – точечные удары по символическим целям. Они должны оставить пространство для дальнейшей эскалации в случае, если Иран откажется заключать соглашение на условиях, приемлемых для администрации Трампа.

Что происходит в Иране?