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Геополитика Америка Трамп говорит, что приказал разместить 2 атомные подводные лодки в ответ на заявления Медведева
1 августа, 20:03
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Трамп говорит, что приказал разместить 2 атомные подводные лодки в ответ на заявления Медведева

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил о размещении 2 атомных подводных лодок в ответ на провокационные заявления Дмитрия Медведева.
  • Президент подчеркнул необходимость таких мер в случае, если заявления Медведева будут чем-то большим, чем просто слова.

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал разместить 2 атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ряда заявлений заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 1 августа, в своей соцсети Truth Social. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что заявил Трамп о лодках?

Американский президент написал, что на фоне крайне провокационных заявлений бывшего российского президента Дмитрия Медведева, он приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах".

По его словам, такие меры необходимы на всякий случай, в частности, если "эти глупые и провокационные заявления" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева будут чем-то большим, чем просто слова.

Слова очень важны и часто могут привести к непредсказуемым последствиям. Надеюсь, это не один из таких случаев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу, 
– резюмировал он.


Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Clash Report

Напомним, еще недавно Дмитрий Медведев резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной России с США после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире в Украине.