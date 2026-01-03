Венесуэла применила против США угрожающее наступательное оружие, – Трамп

США провели масштабную военную операцию в Венесуэле. Дональд Трамп раскрыл ее детали.

Так, во время брифинга американский президент рассказал, что Венесуэла использовала против США угрожающее оружие, которое приобрела у другой страны, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп об угрозе со стороны Венесуэлы?

Политик рассказал, что под руководством ныне свергнутого диктатора Мадуро Венесуэла все чаще принимала в Карибском регионе иностранных противников США.

Кроме того, Каракас купил опасное наступательное оружие, которое могло угрожать интересам и жизни американцев. По словам президента, вечером накануне это оружие было использовано.

Дональд Трамп не уточнил, о каком вооружении говорится.