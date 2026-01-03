Так, во время брифинга американский президент рассказал, что Венесуэла использовала против США угрожающее оружие, которое приобрела у другой страны, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп об угрозе со стороны Венесуэлы?
Политик рассказал, что под руководством ныне свергнутого диктатора Мадуро Венесуэла все чаще принимала в Карибском регионе иностранных противников США.
Кроме того, Каракас купил опасное наступательное оружие, которое могло угрожать интересам и жизни американцев. По словам президента, вечером накануне это оружие было использовано.
Дональд Трамп не уточнил, о каком вооружении говорится.
- Напомним, что режим Мадуро имел тесное военное сотрудничество с Россией. Именно Москва поставляла Каракасу различные виды оружия. В конце прошлого года в Кремле угрожали передать Венесуэле "Орешник" на фоне подготовки США к ударам по диктатуре Мадуро.
- Впрочем, как видим, российское оружие не спасло диктатора от потери им власти. А российские комплексы, на котором базировалась вся противовоздушная система Венесуэлы, в очередной раз доказали свою неэффективность во время ночных ударов США 3 января.
- Союзники режима Мадуро – КНДР, Китай, Иран и Россия – призвали США немедленно отпустить диктатора и его жену.