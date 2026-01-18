ЄС скликає екстрену зустріч через гучні заяви Трампа про Гренландію, – Reuters

Послы всех 27 государств Европейского Союза соберутся 18 января на срочное совещание из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении новых торговых тарифов против европейских партнеров. Они касаются стран, которые поддержали Гренландию.

Причиной стало его требование предоставить Соединенным Штатам возможность приобрести Гренландию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о встрече послов ЕС?

Как отметили в Кипре, который сейчас председательствует в ЕС, решение о созыве экстренной встречи приняли поздно вечером 17 января. По информации дипломатов, обсуждение начнется 18 января в 18:00 по киевскому времени.

17 января Дональд Трамп заявил о введении пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такое решение он объяснил поддержкой этими странами территориальной целостности Дании и отправкой военных подразделений в Гренландию.

Президент США также отметил, что, по его словам, Вашингтон на протяжении многих лет фактически "субсидировал" Данию и ряд других европейских государств, не вводя в отношении них пошлин или дополнительных сборов. В этом контексте Трамп заявил, что Дания должна "отблагодарить" Соединенные Штаты, согласившись на передачу контроля над Гренландией.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил 24 Каналу, что в сознании Трампа НАТО отделяется от Соединенных Штатов. Более того, согласно его заявлениям, Европейский Союз рассматривается как недружественная коалиция государств.

Как в Европе реагировали на угрозы Трампа?