Дания и США планируют первую встречу на высоком уровне на фоне посягательств Трампа на Гренландию
- Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен планирует встречу с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения вопроса Гренландии.
- Встреча должна состояться в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе, но может быть отменена из-за напряженности между Вашингтоном и Копенгагеном.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на этой неделе планирует встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Это станет первыми официальными переговорами на высоком уровне между странами после переизбрания Дональда Трампа.
Одним из ключевых вопросов, который может обсуждаться, является заявление Трампа о намерении "взять под контроль" датскую территорию – остров Гренландия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Дания и США начнут переговоры вокруг Гренландии
Глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен и Госсекретарь США Марко Рубио планируют встретиться. Это будет первая встреча между странами на высоком уровне со времени переизбрания Трампа.
Как сообщает Financial Times, встреча должна состояться в кулуарах саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, что стартует в четверг. В то же время источники отмечают, что переговоры могут быть отменены из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Копенгагеном.
По словам официальных лиц, сейчас контакты между американскими и датскими чиновниками сведены к минимуму.
Представитель Государственного департамента США, отвечая на вопрос о возможной встрече, отказался от комментариев.