Крах НАТО: в Дании сделали мрачный прогноз из-за аппетитов Трампа по Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сделала мрачный прогноз относительно НАТО. Политик заявила, что если Дональд Трамп нападет на остров Гренландия, это будет означать конец Альянса.

Почему Фредериксен сделала прогноз о крахе НАТО?

Метте Фредериксен заявила в интервью датскому телеканалу TV2, что заявления Дональда Трампа о претензиях на Гренландию надо воспринимать серьезно.

Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все остановится, в частности сам Альянс, а значит, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны,

– сказала руководительница датского правительства.

Bloomberg пишет, что чиновников в Копенгагене встревожили новые заявления президента США о намерениях взять Гренландии под американский контроль из соображений безопасности. Это произошло на фоне событий, когда американские военные провели рейд в Каракасе и арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Дональд Трамп уже давно настаивает, что США должны контролировать Гренландию ради собственной безопасности. В воскресенье, 5 января, общаясь с журналистами на борту Air Force One, он впервые озвучил возможные сроки развития событий.

Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней,

– отметил глава Белого дома.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен жестко отреагировала на возобновление этой риторики и призвала Трампа прекратить угрозы. Поддержку Гренландии выразили и другие европейские чиновники, напомнив, что остров является частью Датского королевства и, соответственно, членом НАТО.

Какая угроза для Европы от заявлений Трампа по Гренландии?

Впервые идею покупки Гренландии Трамп озвучил еще в 2019 году во время своего первого президентского срока. После возвращения в Белый дом он лишь усилил риторику. В декабре датская разведка впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности.

Для Европы и НАТО ситуация имеет серьезные последствия. Любые военные действия в Гренландии могут подорвать основы Альянса, который базируется на принципе коллективной обороны: нападение на одного члена считается нападением на всех. Ранее ни одна страна НАТО не воевала с другой, а перспектива применения силы Вашингтоном против союзника способна дестабилизировать всю систему западной безопасности,

В интервью TV2 Фредериксен отметила, что она "не нервный человек и не наивный", поэтому внимательно следит за всеми событиями, добавив, что считает Трампа "настроенным серьезно".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей острова не паниковать, а впоследствии назвал заявления Трампа "неуважительными".

Сам Трамп настаивает, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США. На острове уже расположена самая северная американская авиабаза и радиолокационная станция, которая используется для выявления ракетных угроз и мониторинга космического пространства.

Фредериксен также сообщила, что "некоторое время назад" разговаривала с Трампом, не вдаваясь в подробности. По ее словам, Дания "всегда была хорошим союзником США" и хочет, чтобы так оставалось и в дальнейшем.

"Но мы, конечно, не примем и не будем терпеть ситуацию, в которой Дании и Гренландии угрожают. Гренландия четко заявила, что хочет сама определять свое будущее. И это будущее не должны решать другие", – отметила глава датского правительства.

Что еще говорил Трамп относительно Гренландии?