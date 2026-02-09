Путин получил "золотой козырь": как Россия хочет использовать самое большое желание Трампа

Трамп стремится достичь прекращения огня до июня 2026 года для электоральной победы осенью, но Путин саботирует переговоры. Стратегия Кремля –не затягивать войну, а контролировать результаты выборов, держа "козырную карту" в переговорах.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил 24 Каналу, что план США предусматривает быстрые выборы в Украине до мая для заключения соглашения до июня, но это маловероятно.

Смотрите также: Меняет тактику переговоров по Украине: в AP рассказали, что планирует Трамп

Почему Трампу нужен результат по Украине весной 2026 года?

Стратегия Трампа по Украине, связана с избирательным циклом 2026 года.

Чтобы электоральная маржа была для Трампа ощутимой, результат не может произойти тогда, когда его никто не увидит – например, после Нового года, когда американцы на отдыхе. Поэтому весна – это тот ориентир желаемого политического результата для Трампа, который мы давно прогнозировали,

– объяснил Буряченко.

Трампу нужна Нобелевская премия мира осенью, чтобы Нобелевский комитет не смог ему отказать, а завершение второй по масштабу войны после Второй мировой – это основания для ее получения. В жестком противостоянии с демократами это будет преимуществом.

"Проблема в том, что это прекрасно осознают и в Москве. Если стратегия 2025 года была имитировать переговорный процесс, тормозить санкции, контактировать с Трампом, говорить о редкоземельных металлах и Арктике, то теперь стратегия россиян серьезно корректируется. Они настроены, как минимум в базовом варианте, на выполнение политических задач оккупации Донбасса – это очевидно, и они этого не скрывают", – отметил Буряченко.

Почему Путин использует Украину для влияния на выборы Трампа?

Через Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева и Дмитрия Пескова Путин категорически отвергает любые гарантии безопасности до подписания мирного договора на условиях РФ, что фактически означает – пока Украина не подпишет капитуляцию, о европейских контингентах или гарантиях безопасности речи быть не может.

Россия сначала демонстрирует конструктивность в переговорах в Абу-Даби, а потом делает их нереалистичными, требуя не только Донбасс, а и юридическое признание всех оккупированных территорий, что противоречит международному праву и Уставу ООН. Это нереалистичные условия, на которые Трамп как модератор не пойдет, потому что это нанесет ему электоральный ущерб.

США хотят договориться о перемирии до марта, плюс два месяца на избирательную кампанию. До марта Верховная Рада должна провести законодательные изменения, принять решение вместе с ЦИК и провести сессии для юридической возможности референдума и выборов, чтобы в мае получить нового легитимного президента Украины,

– подчеркнул Буряченко.

Для Трампа неважно, кто станет президентом Украины – Зеленский или кто-то другой. Он просто хочет собрать в Овальном кабинете нового украинского президента и Путина, чтобы до конца мая или июня зафиксировать для себя желаемый политический результат.

"Если в Белом доме наивно думают, что им это удастся реализовать – это не так. Путин просто так не пойдет на условия команды Трампа, потому что понимает, что в его руках козырная карта. Трамп сейчас находится в руках у Путина, и чем больше США будут идти в диалоге с РФ на ее условиях – или по экономическому сотрудничеству, или по Арктике, или по чему угодно – этот козырь Путин держит все крепче", – подытожил Буряченко.

Обратите внимание! Политолог Петр Олещук считает, что США могут выйти из переговорного процесса в июне, если не достигнут быстрого результата перед выборами в Конгресс. Между тем Украина постепенно уменьшает свою зависимость от США, а европейские страны берут на себя все больше обязательств.

На каком этапе находятся переговоры о мире в Украине?